Domenech viré à la dernière minute, il quitte une émission !

Très présent à la télévision depuis qu'il a quitté le football professionnel, Raymond Domenech participe actuellement à la saison 5 des Traitres sur M6. Mais l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2006-2010) aurait pu y apparaître dès l'année dernière. Mais il assure qu'il a finalement été viré au dernier moment après avoir été sollicité pour prendre part à l'émission.

Domenech viré par M6 « J’avais été sollicité l’année d’avant, puis ils m’ont viré à la dernière minute », confie-t-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Finalement présent pour la saison 5, Raymond Domenech assure toutefois avoir très mal vécu sa participation à ce jeu.