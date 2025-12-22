Zidane - Algérie : Le coup de fil qui a tout changé !

Alexis Brunet

Dernièrement, Luca Zidane a surpris tout le monde en changeant de nationalité sportive. Le gardien de but représente maintenant l’Algérie et il a d’ailleurs été appelé pour disputer la CAN au Maroc. Avant d’être appelé pour la première fois avec les Fennecs, le fils de Zinédine avait eu une longue discussion déterminante au téléphone avec Vladimir Petkovic, le sélectionneur algérien.

Pendant de nombreuses années, Luca Zidane a représenté la France chez les équipes de jeunes. Mais il y a quelques mois, le gardien de but a décidé de donner un tournant inattendu à sa carrière en changeant de nationalité sportive. Le joueur de Grenade est maintenant international algérien, ce qui le différencie de son père Zinédine.

Une longue discussion avec Petkovic D’après les informations de Foot Mercato, Vladimir Petkovic, le sélectionneur algérien, avait repéré le profil de Luca Zidane avant qu’il change de nationalité, notamment car il voulait injecter du sang neuf à ce poste. Par la suite, les deux hommes se sont entretenus longuement au téléphone et cet échange a été très important. Après, l’ancien entraîneur de Bordeaux a rencontré le portier en vrai dans l’hôtel du Centre technique de Sidi Moussa et il lui a exposé clairement ce qu’il attendait de lui.