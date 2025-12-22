Zidane : Le divorce décidé en cinq minutes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2001, alors qu’il était un élément majeur de la Juventus Turin à cette époque, Zinedine Zidane avait acte son divorce avec le club italien en un seul échange avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Ce dernier l’avait convaincu en cinq minutes de changer de club… explications.

Zinedine Zidane avait été la véritable attraction du marché des transferts en 2001, lui qui avait acte son divorce avec la Juventus Turin pour signer au Real Madrid ! Un deal avoisinant les 80M€, et qui faisait donc de Zidane le joueur le plus cher du marché à cette époque. En 2022, dans un entretien accordé à L’EQUIPE, Zidane livrait les coulisses des négociations avec le Real Madrid qui n’ont duré que quelques minutes.

« La première a été la bonne » « Le premier rendez-vous avec Pérez ? Bien sûr. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », révèle Zinedine Zidane, qui a d’ailleurs donné son accord sur… un bout de serviette !