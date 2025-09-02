Samir Nasri «pas chaud», la proposition de Canal+ qui ne l'emballe pas !

Dimanche dernier, Canal+ diffusait le documentaire Rebelle consacré à Samir Nasri. A cette occasion, on a ainsi pu en apprendre plus sur le désormais consultant qui a longtemps trainé une très mauvaise image quand il était joueur. Une oeuvre sur Nasri qui aurait pu toutefois ne jamais voir le jour à cause du principal intéressé.
Consultant sur Canal+, Samir Nasri a été au coeur d’un documentaire consacré par la chaine cryptée. L’ancien joueur de l’OM ainsi que de nombreuses personnes qui ont pu le côtoyer se sont ainsi livrés sur de nombreux moments de sa carrière. Le fait est que Nasri n’était initialement pas très emballé par cette idée de Canal+.
« C’est Canal+ qui me l’a proposé »
Interrogé par TV Magazine, Samir Nasri a évoqué la genèse du documentaire qui lui est consacré. « Comment est née l’idée de ce documentaire ? C’est Canal+ qui me l’a proposé. Je participe à l’émission «Le Big Five» où d’anciens joueurs de Premier League se retrouvent pour discuter de moments de leur carrière. J’avais énormément d’anecdotes à raconter et cela a donné l’idée à la chaîne de faire un documentaire sur ma carrière », confie l’ancien joueur de l’OM.
« Au départ, je n’étais pas chaud du tout »
Samir Nasri a ensuite expliqué : « Quelle a été ma réaction ? Au départ, je n’étais pas chaud du tout. J’avais du mal à m’ouvrir. Pour moi, c’était ma sphère privée. Et puis, cela ne me semblait pas intéressant de faire quelque chose aujourd’hui plutôt que pendant ma carrière. Finalement, je me suis laissé convaincre. J’ai préféré le faire avec des gens qui me connaissent et avec lesquels je me sens à l’aise ».