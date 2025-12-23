PSG - Transfert à 20M€ : Coup de théâtre pour Lucas Chevalier !

Titulaire indiscutable depuis qu’il a rejoint le PSG l’été dernier, Lucas Chevalier semble plus en difficulté ces dernières semaines notamment face aux prestations de Matvey Safonov, recruté pour 20M€ il y a un an et demi. Un transfert qui change tout pour Chevalier.
Arrivé l'été dernier au PSG, Lucas Chevalier semblait intouchable dans les buts parisiens jusqu'à ce que Matvey Safonov ait sa chance. Le portier russe a bousculé la hiérarchie au PSG, et ce n'est pas une surprise totale pour Christophe Dugarry qui rappelle que Safonov avait coûté 20M€.
Safonov monte en puissance
« Je pense sincèrement que si aujourd’hui tu changes cette hiérarchie-là, tu vas peut-être plomber les deux. Safonov a montré que c’était un très bon gardien, on n’en doutait pas. Ils ne l’ont pas eu gratuit, ils l’ont payé 20 millions d’euros. On savait que c’était un bon gardien. J’ai toujours pensé malgré tout, et je pense que les dirigeants l’ont toujours pensé aussi autrement ils auraient pris Safonov en numéro un, que Chevalier a le potentiel pour être parmi les plus grands gardiens du monde. Aujourd’hui il ne l’est pas, c’est certain. Mais est-ce que vous êtes sûrs que Safonov ne pas pas se louper aussi sur les prochains matchs ou faire des boulettes ? On n’en sait rien non plus. Il n’y a aucune garantie de la part de Safonov que ce soit aussi Donnarumma », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Ils ne l'ont pas eu gratuit, ils l'ont payé 20M€»
« Donc à un moment ou un autre, Safonov a montré que c’était un gardien de bon niveau, de très bon niveau, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui ils ont la certitude qu’ils ont deux très bons gardiens, c’est quand même ça le plus important. Si Chevalier revient et qu’il fait deux bons matchs, on va dire qu’il a repris sa place et qu’il a montré à Safonov qu’il était le plus fort ? Tu ne vas pas faire une saison en fonction des performances, non. Un gardien c’est un poste particulier. Chevalier ne t’a fait perdre aucun match, aucun titre. Il a fait quelques erreurs. Chevalier a tout à démontrer, c’est un jeune talentueux. Aujourd’hui il a tout à prouver, il est en train de le faire étape par étape. Je trouve que ça serait la pire des situations que de lui mettre des bâtons dans les roues et de mettre Safonov dans la concurrence », ajoute Christophe Dugarry.