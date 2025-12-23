PSG - Transfert à 20M€ : Coup de théâtre pour Lucas Chevalier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire indiscutable depuis qu’il a rejoint le PSG l’été dernier, Lucas Chevalier semble plus en difficulté ces dernières semaines notamment face aux prestations de Matvey Safonov, recruté pour 20M€ il y a un an et demi. Un transfert qui change tout pour Chevalier.

Arrivé l'été dernier au PSG, Lucas Chevalier semblait intouchable dans les buts parisiens jusqu'à ce que Matvey Safonov ait sa chance. Le portier russe a bousculé la hiérarchie au PSG, et ce n'est pas une surprise totale pour Christophe Dugarry qui rappelle que Safonov avait coûté 20M€.

Safonov monte en puissance « Je pense sincèrement que si aujourd’hui tu changes cette hiérarchie-là, tu vas peut-être plomber les deux. Safonov a montré que c’était un très bon gardien, on n’en doutait pas. Ils ne l’ont pas eu gratuit, ils l’ont payé 20 millions d’euros. On savait que c’était un bon gardien. J’ai toujours pensé malgré tout, et je pense que les dirigeants l’ont toujours pensé aussi autrement ils auraient pris Safonov en numéro un, que Chevalier a le potentiel pour être parmi les plus grands gardiens du monde. Aujourd’hui il ne l’est pas, c’est certain. Mais est-ce que vous êtes sûrs que Safonov ne pas pas se louper aussi sur les prochains matchs ou faire des boulettes ? On n’en sait rien non plus. Il n’y a aucune garantie de la part de Safonov que ce soit aussi Donnarumma », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.