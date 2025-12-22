Transfert à 50M€ : Le PSG plombé par un club de Ligue 1 ?

Alexis Brunet

Très performant avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi a attiré l’attention de nombreux clubs, dont le PSG. Le club de la capitale tenterait de faire venir l’été prochain le milieu de terrain, mais Chelsea pourrait tout faire échouer. En effet, les Blues seraient prêts à offrir 50M€ à Lille cet hiver, puis à prêter le joueur de 18 ans à son club frère, Strasbourg.

Ces dernières années, certains des meilleurs talents de Ligue 1 ont atterri au PSG. Le club de la capitale a décidé de changer sa stratégie et il mise maintenant sur les jeunes à fort potentiel et plus les stars internationales. On a par exemple vu dernièrement Désiré Doué poser ses valises à Paris, mais également Bradley Barcola ou plus récemment Lucas Chevalier.

Bouaddi au PSG l’été prochain ? Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, le PSG a déjà trouvé le prochain diamant de sa collection. En effet, selon les informations de TEAMTALK, le club de la capitale aurait des vues sur Ayyoub Bouaddi, qui serait vu comme le joueur parfait pour renforcer le milieu de terrain parisien. Toutefois cela ne sera pas évident pour le champion de France de faire venir le Lillois de 18 ans, car plusieurs formations veulent l’attirer.