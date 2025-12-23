La tromperie de Kylian Mbappé, une star balance tout !

En équipe de France, Kylian Mbappé a connu Olivier Giroud avec qui il a partagé la ligne d'attaque la plupart du temps entre 2017 et 2024. L'ex-buteur d'Arsenal et de Chelsea a démenti une idée reçue dans l'opinion publique sur Mbappé en direct à la télévision anglaise devant Jamie Carragher pour Monday Night Football.
En équipe de France, Olivier Giroud a pu partager le même vestiaire que Kylian Mbappé entre 2017, soit les débuts de l'actuel capitaine des Bleus, jusqu'à la retraite internationale de Giroud après l'Euro 2024. En sept années de cohabitation à Clairefontaine lors des rassemblements de la sélection ainsi que lors des compétitions internationales, Giroud a pu apprendre une chose ou deux sur Kylian Mbappé, la personne qu'il est.
«L’un des meilleurs joueurs actuels»
Invité de Monday Night Football la semaine dernière, Olivier Giroud a pris le soin de rendre hommage au jeune Kylian Mbappé seulement âgé de 19 ans lorsqu'il a remporté la Coupe du monde à ses côtés en Russie à l'été 2018. « Comment était Mbappé en tant que coéquipier ? C’est l’un des meilleurs joueurs actuels. Il était déjà très très talentueux et mature à l’époque en 2018 ».
«Très confiant, mais pas arrogant comme les gens peuvent le penser ne le connaissant pas»
Bien que Kylian Mbappé puisse disposer d'une image d'une personnalité quelque peu arrogante dans l'opinion public, le principal intéressé a trompé son monde selon Olivier Giroud puisque c'est un trait de caractère qui n'est pas le sien. « Il n’avait que 19 ans quand on a gagné la Coupe du monde. Très confiant, mais pas arrogant comme les gens peuvent le penser ne le connaissant pas. Il sait où il veut aller, c’est un joueur très talentueux ».