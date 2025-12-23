La tromperie de Kylian Mbappé, une star balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France, Kylian Mbappé a connu Olivier Giroud avec qui il a partagé la ligne d'attaque la plupart du temps entre 2017 et 2024. L'ex-buteur d'Arsenal et de Chelsea a démenti une idée reçue dans l'opinion publique sur Mbappé en direct à la télévision anglaise devant Jamie Carragher pour Monday Night Football.

En équipe de France, Olivier Giroud a pu partager le même vestiaire que Kylian Mbappé entre 2017, soit les débuts de l'actuel capitaine des Bleus, jusqu'à la retraite internationale de Giroud après l'Euro 2024. En sept années de cohabitation à Clairefontaine lors des rassemblements de la sélection ainsi que lors des compétitions internationales, Giroud a pu apprendre une chose ou deux sur Kylian Mbappé, la personne qu'il est.

«L’un des meilleurs joueurs actuels» Invité de Monday Night Football la semaine dernière, Olivier Giroud a pris le soin de rendre hommage au jeune Kylian Mbappé seulement âgé de 19 ans lorsqu'il a remporté la Coupe du monde à ses côtés en Russie à l'été 2018. « Comment était Mbappé en tant que coéquipier ? C’est l’un des meilleurs joueurs actuels. Il était déjà très très talentueux et mature à l’époque en 2018 ».