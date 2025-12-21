Rupture pour Zidane, il n’a pas digéré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour en équipe de France sur la toute fin de sa carrière pour disputer la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane ne semblait pas vraiment fan de la méthode Raymond Domenech. Et la rupture avec le sélectionneur national semble d'ailleurs s'être faite dès la phase de poules, lorsque Zidane avait été remplacé...

De retour en équipe de France en août 2005, Zinedine Zidane était sorti de sa retraite internationale afin de terminer sa carrière de joueur en apothéose avec la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 pour ses 50 ans, Zidane évoquait ses relations assez tendues avec Raymond Domenech, le sélectionneur de l'époque, jusqu'à en arriver à un point de non-retour.

Zidane n'est pas revenu pour Domenech « Mon retour avec Domenech ? Il est venu me voir. OK. Mais c’est mon envie de revenir qui m’a fait revenir ! Point. Il y a eu d’autres éléments plus irrationnels... Mais pour s’en tenir au rationnel, c’est moi. Nos discussions avec Lilian et Claude. Ce manque des Bleus. Je reviens, je remets le maillot et c’est reparti. C’est magnifique », clarifie tout d'abord Zinedine Zidane, avant d'évoquer le moment qui a acté sa rupture avec Domenech.