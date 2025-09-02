Deschamps s’en va : La blague dans les médias

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a repris le flambeau de Laurent Blanc à l’été 2012. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a jamais quitté son poste depuis, mais pliera bagage après une quatrième Coupe du monde disputée l’été prochain, au moment de l’expiration de son contrat. Et après ? En conférence de presse, Deschamps s’est montré taquin et d’humeur à faire une blague aux journalistes.

Ce lundi 1er septembre, date butoir du mercato estival, Didier Deschamps était présent à Clairefontaine dans le cadre du rassemblement de l’équipe de France pour le début des éliminatoires du Mondial 2026 face à l’Ukraine et l’Islande les 5 et 9 septembre prochain. Le sélectionneur français, en poste depuis 2012, entame l’ultime saison de son contrat avec la Fédération française de football qui expirera une fois que la Coupe du monde 2026 aura touché à sa fin en Amérique du nord. Un dernier trophée avant de rendre son costume de sélectionneur ?

«J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux» Didier Deschamps s’est attardé sur cette tournée d’adieux en évoquant notamment les critiques dont il a fait l’objet dans la presse et aux yeux du grand public au fil des années. « J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. La dernière année, oui. Après les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je ne regarde jamais derrière ».