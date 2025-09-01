Surprise, une nouvelle bagarre est annoncée à l’OM !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM est touché par l’affaire Adrein Rabiot. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts pour s’être battu avec Jonathan Rowe. Une décision que ne comprend pas forcément Mathieu Valbuena. Durant son passage à Marseille, le milieu de terrain a révélé s’être battu avec André Pierre-Gignac notamment, mais cela n’avait pas pris de telles proportions.

Le mercato ferme bientôt ses portes et le supporters marseillais ne savent pas encore s’ils pourront compter sur Adrien Rabiot cette saison. Le milieu de terrain était parti pour rester à l’OM, mais la bagarre avec Jonathan Rowe a tout remis en question, puisqu’il a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen.

L’OM s’est précipité dans l’affaire Rabiot selon Valbuena Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC, Mathieu Valbuena a été invité à s’exprimer sur l’affaire Adrien Rabiot. L’ancien Marseillais estime que l’OM s’est un peu précipité en décidant de placer le milieu de terrain sur la liste des transferts. « Je ne dis pas qu’ils gèrent mal aujourd’hui mais les dirigeants ont été un peu vite dans leur décision. Des bagarres, il y en a eu partout. Quand il y a beaucoup de personnalités dans un vestiaire, ça peut flancher. Mais je pense qu'aujourd'hui on en fait beaucoup pour une bagarre. Ok, il y a eu une bagarre et des comportements qui ont été au-delà, mais il faut laver son linge sale en famille. »