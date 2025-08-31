Transfert surprise : L’annonce officielle de l’OM !

Alors que personne ne s’y attendait, l’OM a conclu un accord avec le RB Leipzig dans l’optique de s’attacher les services d’Arthur Vermeeren. Arrivé samedi à Marseille, le milieu de terrain âgé de 20 ans est prêté avec option d’achat par le club allemand, une opération qui est désormais officielle.
Déjà à la recherche d’un renfort au milieu de terrain et alors que le départ d’Adrien Rabiot est toujours espéré, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Arthur Vermeeren. Annoncé dans le viseur du club par le passé, l’international belge (6 sélections) est désormais officiellement un joueur de Marseille.
L’OM officialise l’arrivée de Vermeeren
« L’Olympique de Marseille est ravi d’annoncer la signature du milieu de terrain international belge de 20 ans en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren », a indiqué l’OM ce dimanche dans un communiqué publié sur son site internet, sans préciser la nature de cette opération.
Un prêt avec option d’achat à 20M€
D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, il s’agit d’un prêt payant de 1,5M€, assorti d’une option d’achat non obligatoire dont le montant est estimé à 20M€. Arthur Vermeeren a déjà pu livrer ses premiers mots au moment de son arrivée à Marseille samedi soir : « Satisfait de l'accueil ? Bien sûr, c'est magnifique. J'ai hâte de voir les supporters au Vélodrome ! »