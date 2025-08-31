Transfert validé : Sous le choc, il prend rendez-vous avec l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ces derniers jours de mercato, qui fermera ses portes le 1er septembre prochain au soir, l'OM est particulièrement actif sur le marché. En l'espace des 48 dernières heures, Hamed Junior Traoré et Arthur Vermeeren ont atterri à Marseille. Le dernier cité arrive d'Allemagne et a été surpris par l'accueil des suppprters du club marseillais.

Après une première approche formulée en 2024 et ratée de la part des dirigeants de l'Olympique de Marseille, il n'aura pas fallu plus d'un an pour voir le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia remédier à cette situation. Résultat, dans le secret le plus total jusqu'à l'accord trouvé ce samedi, rien n'ayant fuité dans la presse pour la venue du milieu de terrain Arthur Vermeeren, l'OM est parvenu à ses fins.

Un nouveau milieu de terrain arrive en prêt ! Sous la forme d'un prêt payant d'une saison pour 1,5M€ assorti d'une option d'achat non obligatoire de 20M€ selon Fabrizio Romano, le comité directeur de l'Olympique de Marseille met la main sur la 8ème recrue de son mercato d'été alors qu'Hamed Junior Traoré vient tout juste de s'installer dans la cité phocéenne. Attendu à Marignane ce samedi soir à compter de 21 heures, l'international belge de 20 ans qui arrive du RB Leipzig n'était pas en retard.