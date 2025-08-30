Transfert à l’OM : L’annonce inquiétante en Algérie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si un retour d’Ismaël Bennacer a été évoqué tout au long de l’été, les propos de Vladimir Petkovic en conférence de presse n’ont pas dû rassurer l’OM. En conférence de presse, le sélectionneur de l’Algérie a expliqué l’absence du milieu de terrain âgé de 27 ans dans sa liste par des problèmes physiques, alors qu’il a effectué sa préparation estivale avec l’équipe réserve de l’AC Milan.

Comme indiqué par Le 10 Sport, l’OM a proposé plusieurs offres de prêt pour faire revenir Ismaël Bennacer cet été. Elles ont toutes été refusées par l’AC Milan, où l’international algérien (50 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais où il n’entre plus dans les plans du club.

Bennacer absent de la liste de l’Algérie En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Ismaël Bennacer ne retrouvera pas la sélection algérienne lors de la prochaine trêve internationale. Vladimir Petkovic a décidé de ne pas convoquer le milieu de terrain âgé de 27 ans, et les raisons de ce choix ne sont pas vraiment rassurantes pour les clubs intéressés par le joueur.