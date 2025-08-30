OM : Négociations avec Véronique Rabiot à l'étranger, le dénouement à venir ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers du projet, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie en cette fin de mercato estival. L‘Olympique de Marseille a décidé de le placer sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes et la principale piste pourrait mener le milieu vers un retour en Serie A, cu côté de l’AC Milan.

C’est le gros dossier de cette fin de mercato. Encore au centre des projets de l’OM il y a seulement une dizaine de jours, Adrien Rabiot est devenu l’indésirable numéro 1. Et le clash avec sa mère et agent Véronique Rabiot n’a pas arrangé les choses, avec le joueur qui semble désormais plus que jamais sur le départ.

Allegri le veut à Milan Mais pour aller où ? La Premier League a été une destination évoquée, mais il semble plus probable que Rabiot ne retrouve un championnat qu’il connait très bien. La presse italienne parle en effet d’un intérêt prononcé de l’AC Milan, où son ancien coach Massimiliano Allegri pousserait pour l’avoir sous ses ordres.