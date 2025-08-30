Mercato - OM : Zlatan Ibrahimovic débarque à Marseille ?

Axel Cornic

Ancienne star du Paris Saint-Germain désormais dirigeant à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son retour en France. Et c’est notamment le cas du côté de Marseille, où il pourrait boucler un deal très attendu en cette fin de mercato estival.

Il ne reste plus beaucoup de temps à l’OM. Alors que la saison avait déjà commencé, la décision a été prise de placer Jonathan Rowe ainsi qu’Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Mais si le premier a trouvé un nouveau club avec sa signature à Bologna, pour l’international français les choses semblent être beaucoup plus compliquées, puisqu’il est toujours à Marseille à seulement quelques jours de la fin du mercato.

Rabiot à Milan ? Et on n’est pas à l’abri d’un gros retournement de situation ! Car Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour en arrière pour Rabiot, dont le contrat avec l’OM va jusqu’en juin 2026. Mais pour le moment, la direction marseillaise ne semble pas avoir changé de position et le joueur reste sur le marché, avec un départ qui doit donc être bouclé avant la fin du mercato ce lundi 1er septembre. A noter que du côté du joueur, les dernières sorties de sa mère et agent Véronique Rabiot ne semblaient pas vraiment aller dans le sens d’un apaisement.