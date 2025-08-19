EXCLU - Mercato - OM : Le point sur le dossier Bennacer au 19 août

Toujours en course dans le dossier Ismaël Bennacer, l’OM ne parvient pas à convaincre l’AC Milan. A deux semaines de la fin du mercato estival, Le 10 Sport fait le point sur les chances de voir l’Algérien débarquer à Marseille.
Si les tensions du vestiaire marseillais occupent pleinement l’OM depuis quelques jours, Medhi Benatia n’en reste pas moins concentré et focalisé sur le mercato estival. L’envie de Roberto De Zerbi de voir encore deux à trois recrues débarquer est forte et la première défaite contre Rennes (1-0), et ses répercussions, l’incite à ne pas lâcher le morceau. Dans chaque secteur de jeu, l’Italien aimerait un renfort. Et au milieu du terrain, la piste Ismaël Bennacer est toujours active.
Bennacer est très courtisé…
Comme le10sport.com l’a révélé le 8 août dernier, confirmé par la suite par plusieurs confrères, l’OM a vu sa dernière offre refusée par l’AC Milan. Toutes les propositions de prêt transmises par les Marseillais sont en échec car les Milanais veulent un transfert sec. Très courtisé, en Europe comme au Moyen-Orient, Ismaël Bennacer continue d’avoir un œil attentif sur l’opportunité de poursuivre à Marseille. Mais selon nos informations, le dossier n’avance pas et les chances de le voir revenir à l’OM se réduisent peu à peu.