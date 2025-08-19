EXCLU - Mercato - OM : Le point sur le dossier Bennacer au 19 août

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Toujours en course dans le dossier Ismaël Bennacer, l’OM ne parvient pas à convaincre l’AC Milan. A deux semaines de la fin du mercato estival, Le 10 Sport fait le point sur les chances de voir l’Algérien débarquer à Marseille.

Si les tensions du vestiaire marseillais occupent pleinement l’OM depuis quelques jours, Medhi Benatia n’en reste pas moins concentré et focalisé sur le mercato estival. L’envie de Roberto De Zerbi de voir encore deux à trois recrues débarquer est forte et la première défaite contre Rennes (1-0), et ses répercussions, l’incite à ne pas lâcher le morceau. Dans chaque secteur de jeu, l’Italien aimerait un renfort. Et au milieu du terrain, la piste Ismaël Bennacer est toujours active.