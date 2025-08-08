EXCLU - Mercato : L’OM dégaine une nouvelle offre pour Bennacer !

Selon nos informations exclusives, l’OM vient de transmettre une nouvelle offre à l’AC Milan pour Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien reste une priorité de recrutement pour Roberto De Zerbi et Medhi Benatia.
A trois semaines de la fin du mercato estival, l’OM a encore de l’appétit. Roberto De Zerbi souhaite deux à trois arrivées supplémentaires, notamment en défense et au milieu du terrain. Un entrejeu dans lequel le technicien italien aimerait pouvoir continuer avec Ismaël Bennacer. Selon nos sources, l’international algérien fait toujours partie des priorités phocéennes. Et l’OM vient même de transmettre une nouvelle offre à l’AC Milan.
L’OM se fait encore recaler
Le 10 Sport est en mesure d’affirmer qu’une nouvelle offre de prêt a été transmise à l’AC Milan pour Ismaël Bennacer. Si les conditions de cette proposition n’ont pas filtré, nos sources confirment qu’elle a été refusée. L’OM continue de mener des discussions en coulisses et devrait revenir à la charge une nouvelle fois. Dans le même temps, Ismaël Bennacer a toujours des propositions à l’étranger. En revanche, bien qu’il y ait un intérêt d’Al-Ittihad (Arabie Saoudite), aucun n’accord existe avec Ismaël Bennacer.