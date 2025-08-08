EXCLU - Mercato : L’OM dégaine une nouvelle offre pour Bennacer !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, l’OM vient de transmettre une nouvelle offre à l’AC Milan pour Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien reste une priorité de recrutement pour Roberto De Zerbi et Medhi Benatia.

A trois semaines de la fin du mercato estival, l’OM a encore de l’appétit. Roberto De Zerbi souhaite deux à trois arrivées supplémentaires, notamment en défense et au milieu du terrain. Un entrejeu dans lequel le technicien italien aimerait pouvoir continuer avec Ismaël Bennacer. Selon nos sources, l’international algérien fait toujours partie des priorités phocéennes. Et l’OM vient même de transmettre une nouvelle offre à l’AC Milan.