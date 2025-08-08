OM : Transfert à 20M€, un coup de tonnerre est annoncé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le LOSC, Edon Zhegrova semblait être condamné à quitter le LOSC lors de ce mercato estival. Alerté par la situation de l'attaquant de 26 ans, l'OM songeait d'ailleurs à boucler son transfert. Toutefois, comme l'a annoncé Olivier Létang, Edon Zhegrova pourrait finalement rester à Lille cet été.

En janvier 2022, le LOSC a déboursé environ 7M€ pour s'attacher les services d'Edon Zhegrova. Lors de son arrivée à Lille, l'international kosovar a paraphé un bail de quatre saisons et demie. Alors qu'il n'a jamais rempilé avec les Dogues, Edon Zhegrova est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

L'OM en pince pour Zhegrova Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Edon Zhegrova n'est pas du tout parti pour rempiler au LOSC. Par conséquent, les Dogues l'ont mis à l'écart à la reprise, envisageant l'idée de le vendre pour ne pas le voir partir pour 0€ dans un an. Alerté par le cas Zhegrova, l'OM serait tenté par l'idée de le recruter. La direction lilloise réclamant environ 20M€ pour son transfert. Toutefois, Olivier Létang a lâché une bombe sur l'avenir de son numéro 23 ce vendredi en fin de matinée.