Accord pour un transfert : La guerre est déclarée entre l'OL et l'OM !

Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre l’OL à qui il aurait déjà donné son accord, Himad Abdelli pourrait finalement atterrir à l’OM. Marseille serait également intéressé par l’international algérien de 26 ans, qui dispute actuellement la CAN. Plus encore, le milieu de terrain d’Angers donnerait même sa préférence au club marseillais.
À quelques mois du terme de son contrat, qui prend fin en juin 2026, Himad Abdelli n’est pas certain d’être toujours un joueur d’Angers à son retour de la CAN. L’international algérien (4 sélections) pourrait en revanche rester en Ligue 1, puisque l’OL et l’OM seraient à la lutte dans l’optique de s’attacher ses services.
Bataille entre l’OM et l’OL pour Abdelli
En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Marseille et Lyon seraient tous les deux intéressés par Himad Abdelli. L’Équipe indiquait pourtant que le milieu de terrain âgé de 26 ans était proche de l’OL, à qui il aurait même déjà donné son accord. Toutefois, selon La Minute OM, sa préférence irait désormais à l’OM. D’après FM, le joueur d’Angers ne veut pas que la situation traîne trop longtemps et souhaite être fixé le plus rapidement possible sur son avenir.
« C’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça »
Reste à savoir où il finira, mais comme le confiait Medhi Lacen dans un entretien accordé au 10 Sport, Himad Abdelli est prêt à passer à l’étape supérieure. « A mes yeux, oui, c’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça. Après, il ne faut pas oublier le contexte marseillais, jamais simple. Mais Abdelli, c’est le profil de joueur pour ce genre de projet. C’est propre techniquement, c’est capable de jouer entre les lignes, de casser les lignes », a déclaré l’ancien capitaine de l’Algérie. « Mais Marseille, ce n’est pas uniquement une question de football, il y a une pression, un environnement, l’urgence du résultat. Mais bien entouré, avec un peu de temps pour se mettre en valeur, il peut largement jouer dans l’OM aujourd’hui. »