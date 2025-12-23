Accord pour un transfert : La guerre est déclarée entre l'OL et l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre l’OL à qui il aurait déjà donné son accord, Himad Abdelli pourrait finalement atterrir à l’OM. Marseille serait également intéressé par l’international algérien de 26 ans, qui dispute actuellement la CAN. Plus encore, le milieu de terrain d’Angers donnerait même sa préférence au club marseillais.

À quelques mois du terme de son contrat, qui prend fin en juin 2026, Himad Abdelli n’est pas certain d’être toujours un joueur d’Angers à son retour de la CAN. L’international algérien (4 sélections) pourrait en revanche rester en Ligue 1, puisque l’OL et l’OM seraient à la lutte dans l’optique de s’attacher ses services.

Bataille entre l’OM et l’OL pour Abdelli En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Marseille et Lyon seraient tous les deux intéressés par Himad Abdelli. L’Équipe indiquait pourtant que le milieu de terrain âgé de 26 ans était proche de l’OL, à qui il aurait même déjà donné son accord. Toutefois, selon La Minute OM, sa préférence irait désormais à l’OM. D’après FM, le joueur d’Angers ne veut pas que la situation traîne trop longtemps et souhaite être fixé le plus rapidement possible sur son avenir.