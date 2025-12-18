EXCLU - Medhi Lacen : « La CAN, c’est une compétition impitoyable »

Ancien capitaine de l’équipe d’Algérie (43 sélections), Medhi Lacen rejoint les rangs de Winamax TV à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). Et pour l’ancien milieu de terrain, les Fennecs auront un vrai coup à jouer dans cette CAN. Interview.
Bonjour Medhi ! La CAN 2025 ouvre ses portes dans quelques jours et on aura le bonheur de vous retrouver dans l’équipe de Winamax TV. Impatient de démarrer cette nouvelle aventure avec cette bande de fous furieux ?
Ah oui, très impatient ! L’équipe de Winamax, c’est spécial (sourire). Ce sont des gars que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. J’ai déjà eu l’occasion de voir plusieurs fois Walid Acherchour, j’ai même pu jouer au Padel contre lui. Ce sont des gens passionnés, qui aiment débattre, avec toujours un peu de mauvaise foi et c’est ce qu’on aime tous. Ils ont aussi une vraie connaissance du foot, c’est important. Donc oui, j’ai hâte de vivre ça de l’intérieur, avec eux, parce qu’une CAN, c’est toujours spécial.
Ancien capitaine de la sélection algérienne, vous aurez bien évidemment un œil attentif sur le parcours des Fennecs. Après 1990 et 2019, est-ce que cette équipe est taillée pour aller chercher le 3e sacre de son histoire ?
Honnêtement, je pense que oui. Le potentiel est là, c’est évident. Après, il ne faut pas oublier que les deux dernières CAN, on n’a pas passé le premier tour… Je pense que le plus important, c’est de bien commencer la compétition. Le premier match contre le Soudan, il faut le gagner à tout prix. La CAN, c’est une compétition impitoyable. Si tu n’es pas prêt dès le premier match, au niveau mental notamment, tu peux déjà commencer à rentrer à la maison… Le talent seul ne suffit pas. C’est une compétition vraiment difficile et compliquée.
« Abdelli, c’est le genre de joueur taillé pour l’OM »
La liste est tombée, avec quelques surprises. En France, l’absence du milieu de terrain angevin Himad Abdelli fait beaucoup parler. Il méritait d’y être ?
Il y a toujours des surprises de ce genre de liste. Personnellement, oui, j’ai été surpris de l’absence d’Abdelli. Il a un énorme impact sur le jeu d’Angers cette année. C’est un joueur que j’adore donc à mes yeux, d’un point de vue extérieur, il méritait d’y être. Après, je ne sais pas ce que pense le sélectionneur au niveau de la construction de son effectif, des postes qu’il a envisagés… Mais c’est vrai que de l’extérieur, c’est difficile à comprendre. Et j’ai exactement le même ressenti pour Nabil Bentaleb qui, pour moi, joue dans l’un des meilleurs clubs français. Les matchs que j’ai vus de lui étaient d’un niveau qui lui permettait vraiment d’être à la CAN. Un peu difficile à comprendre, là-aussi. Et puis, dans six mois, il y a une Coupe du Monde… Ce n’est pas dans deux ans, c’est dans six mois. Donc pour eux, ça veut dire qu’il faut s’accrocher et qu’il faudra faire une deuxième partie de saison encore plus solide pour être convoqués pour ce Mondial.
Himad Abdelli arrive en fin de contrat, on parle de lui du côté de l’OM. Il est taillé pour un défi comme celui de l’OM, avec De Zerbi ?
A mes yeux, oui, c’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça. Après, il ne faut pas oublier le contexte marseillais, jamais simple. Mais Abdelli, c’est le profil de joueur pour ce genre de projet. C’est propre techniquement, c’est capable de jouer entre les lignes, de casser les lignes. Mais Marseille, ce n’est pas uniquement une question de football, il y a une pression, un environnement, l’urgence du résultat. Mais bien entouré, avec un peu de temps pour se mettre en valeur, il peut largement jouer dans l’OM aujourd’hui.
« La CAN, ça se gagne aussi avec des jokers capables de débloquer une situation… »
L’une des révélations de la Ligue 1, c’est aussi Ilan Kebbal. C’est un petit nouveau en sélection algérienne. Est-ce qu’il peut déjà être incontournable sur cette CAN ?
Ah, compliqué… Honnêtement, je ne pense pas. J’espère ! J’espère que ce sera une surprise. C’est vrai que c’est un profil vraiment intéressant, différent, avec beaucoup de créativité, de personnalité. Après, être incontournable sur une CAN en ayant aussi peu d’expérience, ça me semble difficile. Ce n’est pas impossible, attention, mais c’est compliqué. Il ne faut pas oublier que la Coupe d’Afrique, c’est un contexte particulier, c’est un combat physique dans lequel tu dois obligatoirement répondre présent. Mais une CAN, ça se gagne aussi avec des joueurs joker, qui sont capables de débloquer une situation. Pour moi, il va vraiment avoir un rôle à jouer, pourquoi pas ce rôle de joker qui rentre, qui dynamise l’attaque et qui fait les différences au bon moment.
Quels joueurs allez-vous suivre plus que les autres ? Des talents en devenir qui peuvent exploser, des tauliers qui disputent leur dernière CAN… ?
On va forcément regarder les tauliers ! Achraf Hakimi, j’espère pour lui qu’il sera remis à 100%. Mohamed Salah, pour qui c’est compliqué en club en ce moment. Sadio Mané, Victor Osimhen… Il y a vraiment beaucoup de gros joueurs à suivre. Après, on sera sûrement éclaboussés par le talent d’un ou deux jeunes moins connus. Du côté algérien, je vais suivre de près Ibrahim Maza, qui fait une très belle saison à Leverkusen et que j’aime beaucoup. Bounejah aussi, très expérimenté, capable de faire le jeu de l’équipe nationale… J’aime bien aussi Lamine Camara, avec le Sénégal, très bon joueur.
Tout le monde attend le Maroc dans cette compétition. Ce sont aussi vos favoris ?
Ils sont favoris, oui. Après, « favoris », ça ne veut pas dire grand-chose. Et encore plus dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. Ils ont un gros effectif, de la continuité, des performances passées qui sont bonnes. Et ils sont à domicile... C'est vrai que le statut de favoris semble logique, mais ce n'est pas un cadeau non plus. Toutes les équipes vont jouer à 200 % contre vous, vous êtes attendus, donc il y a quand même une certaine pression par rapport à ça. Après, il y a encore d'autres équipes. Je pense au Nigeria, l'Algérie, le Sénégal également. Le Maroc, oui, c’est une évidence. Mais attention, il y a pas mal d’équipes derrière qui sont capables de les chatouiller et de prendre à gagner cette CAN.
