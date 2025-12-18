EXCLU - Medhi Lacen : « La CAN, c’est une compétition impitoyable »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ancien capitaine de l’équipe d’Algérie (43 sélections), Medhi Lacen rejoint les rangs de Winamax TV à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). Et pour l’ancien milieu de terrain, les Fennecs auront un vrai coup à jouer dans cette CAN. Interview.

Bonjour Medhi ! La CAN 2025 ouvre ses portes dans quelques jours et on aura le bonheur de vous retrouver dans l’équipe de Winamax TV. Impatient de démarrer cette nouvelle aventure avec cette bande de fous furieux ? Ah oui, très impatient ! L’équipe de Winamax, c’est spécial (sourire). Ce sont des gars que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. J’ai déjà eu l’occasion de voir plusieurs fois Walid Acherchour, j’ai même pu jouer au Padel contre lui. Ce sont des gens passionnés, qui aiment débattre, avec toujours un peu de mauvaise foi et c’est ce qu’on aime tous. Ils ont aussi une vraie connaissance du foot, c’est important. Donc oui, j’ai hâte de vivre ça de l’intérieur, avec eux, parce qu’une CAN, c’est toujours spécial. Ancien capitaine de la sélection algérienne, vous aurez bien évidemment un œil attentif sur le parcours des Fennecs. Après 1990 et 2019, est-ce que cette équipe est taillée pour aller chercher le 3e sacre de son histoire ? Honnêtement, je pense que oui. Le potentiel est là, c’est évident. Après, il ne faut pas oublier que les deux dernières CAN, on n’a pas passé le premier tour… Je pense que le plus important, c’est de bien commencer la compétition. Le premier match contre le Soudan, il faut le gagner à tout prix. La CAN, c’est une compétition impitoyable. Si tu n’es pas prêt dès le premier match, au niveau mental notamment, tu peux déjà commencer à rentrer à la maison… Le talent seul ne suffit pas. C’est une compétition vraiment difficile et compliquée.

« Abdelli, c’est le genre de joueur taillé pour l’OM » La liste est tombée, avec quelques surprises. En France, l’absence du milieu de terrain angevin Himad Abdelli fait beaucoup parler. Il méritait d’y être ? Il y a toujours des surprises de ce genre de liste. Personnellement, oui, j’ai été surpris de l’absence d’Abdelli. Il a un énorme impact sur le jeu d’Angers cette année. C’est un joueur que j’adore donc à mes yeux, d’un point de vue extérieur, il méritait d’y être. Après, je ne sais pas ce que pense le sélectionneur au niveau de la construction de son effectif, des postes qu’il a envisagés… Mais c’est vrai que de l’extérieur, c’est difficile à comprendre. Et j’ai exactement le même ressenti pour Nabil Bentaleb qui, pour moi, joue dans l’un des meilleurs clubs français. Les matchs que j’ai vus de lui étaient d’un niveau qui lui permettait vraiment d’être à la CAN. Un peu difficile à comprendre, là-aussi. Et puis, dans six mois, il y a une Coupe du Monde… Ce n’est pas dans deux ans, c’est dans six mois. Donc pour eux, ça veut dire qu’il faut s’accrocher et qu’il faudra faire une deuxième partie de saison encore plus solide pour être convoqués pour ce Mondial. Himad Abdelli arrive en fin de contrat, on parle de lui du côté de l’OM. Il est taillé pour un défi comme celui de l’OM, avec De Zerbi ? A mes yeux, oui, c’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça. Après, il ne faut pas oublier le contexte marseillais, jamais simple. Mais Abdelli, c’est le profil de joueur pour ce genre de projet. C’est propre techniquement, c’est capable de jouer entre les lignes, de casser les lignes. Mais Marseille, ce n’est pas uniquement une question de football, il y a une pression, un environnement, l’urgence du résultat. Mais bien entouré, avec un peu de temps pour se mettre en valeur, il peut largement jouer dans l’OM aujourd’hui.