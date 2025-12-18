Cristiano Ronaldo avec une star d’Hollywood : C’est officiel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus qu’un footballeur, Cristiano Ronaldo est un phénomène marketing global. Figure de proue de multiples sponsors, le Portugais dispose d’une communauté monstrueuse sur les réseaux sociaux notamment. La star d’Al-Nassr se lance à présent dans le cinéma et figurera aux côtés de Dwayne Johnson, Vin Diesel ou encore Jason Statham dans Fast & Furious 11.

Cristiano Ronaldo fait partie des joueurs de football les plus connus de la planète, si ce n’est le plus connu. Au niveau des sportifs, sa notoriété est plus que conséquente. Il n’y a qu’à s’attarder sur son nombre de followers sur Instagram (669M d’abonnés). Alors forcément, un cameo de Cristiano Ronaldo dans une publicité, série ou film ne peut qu’être attractif pour la société de production.

Cristiano Ronaldo invité surprise du prochain Fast & Furious C’est en effet ce qu’a dû se dire Universal Pictures au moment de démarcher le quintuple Ballon d’or et légende du Real Madrid pour une apparition dans le prochain volet de la saga Fast & Furious. Cela a d’ailleurs été officialisé par Tyrese Gibson, coutumier du fait d’annoncer les nouvelles additions à la « Fast Family » comme il l’a fait par le passé avec Helen Mirren par exemple.