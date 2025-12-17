Kylian Mbappé : Le craquage avec Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid, Kylian Mbappé est l’une des figures phares du football mondial. Le champion du monde attise de vifs débats dans les médias au sujet de son impact dans les collectifs dans lesquels il évolue. Ce fut le cas mardi soir pendant Génération After sur RMC, l’occasion pour Noah Lunsi d’effectuer une comparaison quelque peu osée. Explications.

Proche d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé qui lui ont tous deux dédicacés une phase sur les réseaux sociaux après leurs buts marqués respectivement pour le PSG et le Real Madrid, Noah Lunsi est un véritable défenseur du capitaine de l’équipe de France. L’artiste de musique profite de ses passages sur le podcast Paroles Véritables pour notamment remettre à son sens l’église au milieu du village concernant l’apport de Mbappé que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid.

«Mbappé à l’instar d’un Messi ou d’un Cristiano Ronaldo de cette génération est beaucoup trop fort pour le football d’aujourd’hui» Invité de Génération After mardi soir, Noah Lunsi a fait un ambitieux parallèle avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans l’optique de montrer à quel point Kylian Mbappé est au-dessus de la mêlée dans le football européen d’aujourd’hui. « Mbappé dérègle l’animation offensive du Real Madrid et les trois joueurs qui s’entendaient bien avant son arrivée à savoir Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo ? Kylian Mbappé est un ami, je parle en connaissance de cause et ce n’est que mon avis. Je pense sincèrement que Mbappé à l’instar d’un Messi ou d’un Cristiano Ronaldo de cette génération est beaucoup trop fort pour le football d’aujourd’hui ».