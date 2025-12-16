Séparation avec Kylian Mbappé : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Xabi Alonso n’est clairement plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Le technicien espagnol est annoncé sur la sellette depuis quelques jours maintenant. Le coach de 44 ans paye le prix fort du malaise qui règne dans son vestiaire. L’entraîneur de Kylian Mbappé resterait d’ailleurs menacé malgré la victoire sur la pelouse du Deportivo Alavés ce dimanche (1-2).

