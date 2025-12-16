Kylian Mbappé, la rencontre improbable à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé tentera une fois de plus d’atteindre le stade de la finale de la Coupe du monde comme ce fut le cas lors de ses deux premières participations en 2018 et 2022. Le capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid était en déplacement avec les Merengue et a rencontré un Norvégien. Une discussion assez surprenante s’en est suivie.

Le vendredi 5 décembre dernier, à Washington, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 avait lieu. Vice-championne du monde en titre, l’équipe de France n’a pas hérité du groupe le plus accessible. Au programme, des retrouvailles avec le Sénégal après le fiasco du Mondial 2002 côté tricolore, Suriname, Irak ou la Bolivie dépendant des résultats du barrage ainsi que la Norvège.

«Nous sommes impatients de vous affronter à la Coupe du monde, êtes vous excités ?» Pour la première participation de la Norvège depuis la Coupe du monde 1998, l’équipe de Didier Deschamps se frottera à la bande d’Erling Braut Haaland, serial buteur de sa sélection, mais pas seulement. Alexander Sorloth ou Martin Odegaard figurent dans ce groupe de joueurs qui devrait poser bien des problèmes au capitaine Kylian Mbappé et au reste des Bleus. En déplacement avec le Real Madrid, l’attaquant star de la Casa Blanca a été approché par un Norvégien qui n’y est pas allé par quatre chemins. « Nous sommes impatients de vous affronter à la Coupe du monde, êtes vous excités ? ».