Séparation avec Kylian Mbappé : Le couple va se reformer ?

Ce n’est plus qu’une question de temps désormais. Didier Deschamps a déjà pris la décision de se retirer l’été prochain après 14 ans en équipe de France. De quoi mettre un terme à sa relation avec Kylian Mbappé. Toutefois, Hervé Mathoux a déjà imaginé une réunion entre les deux hommes au Real Madrid.

Kylian Mbappé a fait ses premiers pas en équipe de France le 25 mars 2017 lors de la victoire des Bleus au Luxembourg. Le début d’une relation avec Didier Deschamps, l’unique sélectionneur qu’il a eu à ce jour, pleine de réussite. A commencer par la Coupe du monde en 2018, la Ligue des nations en 2021 et une autre finale de Mondial en 2022. Mbappé est devenu le capitaine de l’équipe de France et pointe à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection avec 55 buts en 94 capes, à deux petites unités du recordman Olivier Giroud.

Deschamps et Mbappé, c’est terminé Une fois la Coupe du monde terminée, sa quatrième avec le costume de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps va rendre son tablier après le Mondial 2026. Sa rupture donc avec Kylian Mbappé est connue. Cependant, Hervé Mathoux a poussé sur les antennes de Canal+ pour rabibocher les deux hommes.