PSG - OM : Le jackpot surprise à 3,5M€ !

Pierrick Levallet

Ce jeudi, le PSG et l’OM vont se disputer le Trophée des Champions dans une destination surprenante. Le match se déroulera en effet au Koweit, choisi par la LFP. La Ligue empochera d’ailleurs un joli chèque grâce à cette délocalisation, malgré le boycott des supporters parisiens et marseillais pour ce Classique.

Après avoir fait le plein de confiance avec sa victoire contre le Paris FC ce week-end, le PSG va se rendre au Koweit. Le club de la capitale affronte l’OM ce jeudi pour le Trophée des Champions. Le match devrait toutefois être boycotté par les supporters parisiens et marseillais à cause de la destination.

La LFP va prendre un joli chèque grâce au PSG et l'OM La LFP va toutefois récupérer un joli chèque avec cette délocalisation. Comme le rapporte 90min, le Koweit a déboursé 3,5M€ pour s’offrir la finale du Trophée des Champions. La Ligue va donc empocher une coquette somme grâce au PSG et l’OM. Reste maintenant à voir lequel des deux clubs sortira vainqueur de ce Classique.