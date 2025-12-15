Kylian Mbappé : Le mariage annoncé en public !

Pierrick Levallet

Après quelques jours de période critique, Xabi Alonso semble être en train de récupérer son vestiaire au Real Madrid. Kylian Mbappé et le reste de l’effectif seraient totalement derrière le technicien espagnol. Le coach madrilène a d’ailleurs fait comprendre que le groupe entier s’était uni sous la même cause pour redresser la barre.

Il y a quelques jours, Xabi Alonso était dans une situation critique au Real Madrid. Le coach espagnol perdait son vestiaire, certains cadres ayant eu du mal avec sa méthode jugée trop intense sur le plan tactique. Mais tout semble être en train de rentrer dans l’ordre. Kylian Mbappé et le reste de l’effectif seraient désormais unis derrière le technicien de 44 ans. Et ce dernier n’a pas manqué de le faire savoir après la victoire contre le Deportivo Alavés (1-2).

«L'union est fondamentale» « Nous sommes tous ensemble dans cette aventure, dans les bons moments comme dans les moins bons. Ce soir, l'équipe a très bien joué, compte tenu des conditions qui étaient les nôtres. L'union est fondamentale. C'est la seule façon dont la solidité au quotidien peut nous apporter l'amélioration que nous souhaitons » a d’abord confié Xabi Alonso dans des propos rapportés par AS.