Mbappé - Real Madrid : Le grand mensonge révélé ?

Il est vrai que le Real Madrid a montré un visage plus conquérant contre Manchester City mercredi dernier. Le résultat a tout de même été similaire au revers précédent cette rencontre : une défaite. Pourtant menacé, Xabi Alonso n'a pas perdu son poste dans la foulée du match face à City. Et ce, pour une raison bien précisé communiquée par Romain Molina.
Certes, le Real Madrid a signé un joli succès sur la pelouse de l'Athletic Bilbao il y a 10 jours (3-0). Cependant, avant le coup d'envoi face à Alaves dimanche soir, ce fut l'unique succès glané par le club merengue au cours des cinq derniers matchs de Liga disputés. Trop peu. A cela est venue s'ajouter une défaite à domicile en Ligue des champions contre Manchester City et c'est le feu au Real Madrid.
«Si le coach est encore là, ce n'est pas parce que ça s'est un peu amélioré dans le vestiaire»
Les jours de Xabi Alonso semblent être comptés ces derniers temps sur le banc de touche du club madrilène. Il a été question d'un ultimatum lancé par la direction après le revers contre le Celta Vigo au Santiago Bernabeu. El Mundo expliquait que tout autre résultat qu'une victoire face à Manchester City pourrait être fatal à Alonso sur le banc de touche du Real Madrid. Finalement, il était toujours debout mercredi soir. Quelle en est la raison ? « Aujourd'hui, le sportif passe au 3ème voire 4ème plan au Real Madrid en coulisses. Quelles sont les pistes pour remplacer Xabi Alonso ? Si le coach est encore là, ce n'est pas à cause des derniers résultats ou parce que ça s'est un peu amélioré dans le vestiaire. Non, non, non ». a confié Romain Molina
«Xabi Alonso est toujours là tout simplement parce que le Real Madrid a pris des vestes»
Le journaliste est passé aux révélations sur sa chaîne YouTube. D'après ses informations, Xabi Alonso est toujours là parce que le Real Madrid est sans solution sur le marché des entraîneurs. « Xabi Alonso est toujours là tout simplement parce que le Real Madrid a pris des vestes. Ils ne veulent pas que ça se dise parce que c'est le plus grand club du monde, l'ego du président Florentino Pérez etc. Ils n'ont tout simplement pas encore le remplaçant. Sinon, Xabi Alonso, ce serait déjà fini ». Kylian Mbappé semble se rapprocher d'une rupture avec son entraîneur au Real Madrid...