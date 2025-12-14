Séparation avec Kylian Mbappé : C’est la panique à l’étranger !

Pierrick Levallet

Xabi Alonso ne sait pas encore s’il sera sur le banc du Real Madrid en 2026. Le technicien espagnol est sur la sellette en ce moment. Chez les Merengue, on s’inquiéterait de voir que le coach de 44 ans n’arrive pas à inverser la tendance avec Kylian Mbappé et le reste du vestiaire. Les signes ne seraient pas vraiment encourageants pour le moment.

Et si Xabi Alonso n’était plus l’entraîneur du Real Madrid d’ici la fin d’année ? Arrivé l’été dernier après le départ de Carlo Ancelotti, le technicien espagnol peine à véritablement convaincre son monde chez les Merengue. Le coach de 44 ans se serait même mis quelques cadres du vestiaire à dos, comme Vinicius Jr, Jude Bellingham et Federico Valverde, qui lui reprocheraient une méthode trop intense sur le plan tactique.

Xabi Alonso sur la sellette ? Le Real Madrid laisserait donc encore un peu de temps à Xabi Alonso pour faire ses preuves à la tête de l’équipe de Kylian Mbappé. Des rumeurs indiquaient qu’une défaite contre Manchester City en Ligue des champions acterait son départ. Mais la Casa Blanca s’est inclinée et l’entraîneur espagnol est toujours là.