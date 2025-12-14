PSG : Le départ qui a fait craquer Kylian Mbappé !

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a connu ce qui pourrait s'apparenter avec un premier amour. Neymar, de six ans son aîné, avait précédé son arrivée de l'AS Monaco de quelques semaines seulement. Et leur collaboration a été particulièrement forte sur ainsi qu'en dehors du terrain. Jusqu'à une rupture assez déroutante pour Thiago Silva, déjà parti pour Chelsea, qui regrette la tournure des évènements.
Dans la foulée du Final 8 qui s'est déroulé à Lisbonne pour le couronnement du Bayern Munich en Ligue des champions au grand dam du PSG battu en finale par l'équipe de Kingsley Coman à l'époque, Thiago Silva arrivait au terme de son contrat au Paris Saint-Germain. Le moment pour l'ex-désormais du club de la capitale de traverser la Manche et s'installer à Londres dans l'optique de défendre les couleurs de Chelsea.
«Je n'étais plus au Paris-SG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation»
Sans Thiago Silva, Neymar et Kylian Mbappé ont fini par « s'embrouiller ». Une rupture que le défenseur brésilien a raconté, de loin et sans l'avoir vécu en interne, au cours de son entrevue avec L'Equipe et France Football. « Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien. Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Je n'étais plus au Paris-SG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation mais ça m'a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c'est décevant que ça se soit terminé comme ça ».
«Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable»
Ce dénouement de relation a surpris Thiago Silva qui se souvient, huit ans plus tard, de leurs débuts ensemble au PSG qui relevait de l'idylle parfaite. « C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président." Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable ».