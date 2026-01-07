Hakimi remplacé : L'énorme coup pour Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence d'Achraf Hakimi au PSG, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral à Paris. Et avec brio ! Le milieu de terrain de formation confirme sa polyvalence en se montrant de plus en plus à l'aise à ce nouveau poste. De quoi convaincre Didier Deschamps de changer ses plans ?

Blessé le 4 novembre dernier, et désormais présent à la CAN, Achraf Hakimi aura manqué quasiment 3 mois de compétition avec le PSG. Mais il est parfaitement remplacé par Warren Zaïre-Emery qui brille dans un rôle qui n'est pourtant pas le sien. A tel point que le joueur formé au PSG pourrait même rebattre les cartes dans le couloir droit de l'équipe de France. L'ancien latéral droit des Bleus Willy Sagnol évoque d'ailleurs ce sujet.

Zaïre-Emery, une solution pour Deschamps ? « Je comprends que cela soit un sujet parce que Warren dispose du bagage tactique pour le poste. Et physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Donc je ne suis pas étonné qu'il s'y épanouisse. Il a un centre de gravité bas, il a de bons appuis, cela lui permet d'en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.