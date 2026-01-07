Hakimi remplacé : L'énorme coup pour Didier Deschamps !

En l'absence d'Achraf Hakimi au PSG, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral à Paris. Et avec brio ! Le milieu de terrain de formation confirme sa polyvalence en se montrant de plus en plus à l'aise à ce nouveau poste. De quoi convaincre Didier Deschamps de changer ses plans ?
Blessé le 4 novembre dernier, et désormais présent à la CAN, Achraf Hakimi aura manqué quasiment 3 mois de compétition avec le PSG. Mais il est parfaitement remplacé par Warren Zaïre-Emery qui brille dans un rôle qui n'est pourtant pas le sien. A tel point que le joueur formé au PSG pourrait même rebattre les cartes dans le couloir droit de l'équipe de France. L'ancien latéral droit des Bleus Willy Sagnol évoque d'ailleurs ce sujet.
Zaïre-Emery, une solution pour Deschamps ?
« Je comprends que cela soit un sujet parce que Warren dispose du bagage tactique pour le poste. Et physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Donc je ne suis pas étonné qu'il s'y épanouisse. Il a un centre de gravité bas, il a de bons appuis, cela lui permet d'en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Je comprends que cela soit un sujet»
« Offensivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il puisse partir de plus bas. Il a le jeu face à lui, ne se retrouve pas coincé dos au but et ça colle avec ses qualités (...) Warren ne sera pas un latéral classique : ballon au pied, il ne va pas être très créatif. Mais il sera plus finisseur, on l'a vu. Par des centres en retrait, des frappes », ajoute Willy Sagnol.