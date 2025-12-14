PSG : Le retour de Kylian Mbappé est reporté !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son départ durant l’été 2024, Kylian Mbappé est engagé dans une bataille juridique contre le PSG à qui il réclame 55M€ de divers impayés. Si pour le moment, le club parisien a pris un net avantage dans cette guerre financière, les deux parties se retrouveront notamment en février 2026.

Une belle victoire pour le PSG face à Kylian Mbappé. Engagé dans un combat juridique face à son ancienne star, et ce depuis le départ du Français en 2024, le club parisien a obtenu la confirmation de la levée des saisies sur trois de ses comptes ce mardi 9 décembre.

Le PSG prend l’ascendant face à Mbappé Comme l’a révélé RMC ce vendredi, cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris. Après qu’en mai dernier, le tribunal judiciaire ait décidé d’annuler les saisies sur les comptes du PSG, Mbappé et ses représentants avaient décidé de faire appel. Appel rejeté ce mardi donc. Si le club parisien semble donc avoir pris un avantage dans cette bataille, de nouveaux rendez-vous sont prévus.