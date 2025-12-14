PSG : Le retour de Kylian Mbappé est reporté !

Depuis son départ durant l’été 2024, Kylian Mbappé est engagé dans une bataille juridique contre le PSG à qui il réclame 55M€ de divers impayés. Si pour le moment, le club parisien a pris un net avantage dans cette guerre financière, les deux parties se retrouveront notamment en février 2026.
Une belle victoire pour le PSG face à Kylian Mbappé. Engagé dans un combat juridique face à son ancienne star, et ce depuis le départ du Français en 2024, le club parisien a obtenu la confirmation de la levée des saisies sur trois de ses comptes ce mardi 9 décembre.
Le PSG prend l’ascendant face à Mbappé
Comme l’a révélé RMC ce vendredi, cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris. Après qu’en mai dernier, le tribunal judiciaire ait décidé d’annuler les saisies sur les comptes du PSG, Mbappé et ses représentants avaient décidé de faire appel. Appel rejeté ce mardi donc. Si le club parisien semble donc avoir pris un avantage dans cette bataille, de nouveaux rendez-vous sont prévus.
Nouvelle audience en février
Mardi 16 décembre, les deux parties sont notamment attendues devant le conseil des prud’hommes. Mais comme le rapporte le Parisien, le PSG a demandé dans cette affaire, une audience d’orientation devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière aura lieu le 23 février 2026.