Retour de Kylian Mbappé : La grande annonce !

En ce moment, ça va mal pour le Real Madrid, qui a notamment perdu face à Manchester City en Ligue des Champions. Xabi Alonso étant en danger, la victoire est impérative ce dimanche face à Alavés. L’objectif est donc clairement d’aller chercher les 3 points pour les Merngue, qui devraient enregistrer le retour de Kylian Mbappé pour cette rencontre.
Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé porte clairement le Real Madrid sur ses épaules. Les buts du Français apportent énormément aux Merengue et forcément, quand il n’est pas là, ça pose problème. En proie à des soucis physiques, Mbappé n’était pas là lors de la défaite face à Manchester City. A voir maintenant pour la rencontre à venir face à Alavés.
« Nous avons récupéré Mbappé »
En conférence de presse ce samedi avant la rencontre face à Alavés, Xabi Alonso a été interrogé sur l’état de santé de Kylian Mbappé. Le buteur du Real Madrid sera-t-il apte pour cette rencontre de la Casa Blanca ? Face aux journalistes, l’entraîneur merengue a annoncé : « Nous avons récupéré Mbappé. Nous déciderons demain ».
Victoire obligatoire !
Le Real Madrid aura bien besoin de Kylian Mbappé pour aller chercher cette victoire face à Alavés. Les 3 points sont essentiels pour la Casa Blanca, qui traverse actuellement une période de turbulences. Au-delà de ce contexte, le Real Madrid a également besoin de gagner pour ne pas laisser le FC Barcelone s’échapper. A l’aube de la 17ème journée, la Casa Blanca accuse 4 points de retard sur les Blaugrana, il ne faut donc pas que cela s’accentue.