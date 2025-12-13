Retour de Kylian Mbappé : La grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, ça va mal pour le Real Madrid, qui a notamment perdu face à Manchester City en Ligue des Champions. Xabi Alonso étant en danger, la victoire est impérative ce dimanche face à Alavés. L’objectif est donc clairement d’aller chercher les 3 points pour les Merngue, qui devraient enregistrer le retour de Kylian Mbappé pour cette rencontre.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé porte clairement le Real Madrid sur ses épaules. Les buts du Français apportent énormément aux Merengue et forcément, quand il n’est pas là, ça pose problème. En proie à des soucis physiques, Mbappé n’était pas là lors de la défaite face à Manchester City. A voir maintenant pour la rencontre à venir face à Alavés.

« Nous avons récupéré Mbappé » En conférence de presse ce samedi avant la rencontre face à Alavés, Xabi Alonso a été interrogé sur l’état de santé de Kylian Mbappé. Le buteur du Real Madrid sera-t-il apte pour cette rencontre de la Casa Blanca ? Face aux journalistes, l’entraîneur merengue a annoncé : « Nous avons récupéré Mbappé. Nous déciderons demain ».