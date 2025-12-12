Kylian Mbappé : La nouvelle annonce officielle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au mieux depuis le début de la saison, le Real Madrid peut compter sur la grande forme de Kylian Mbappé depuis des semaines. En effet l'attaquant français répond présent à quasiment chaque match en réussissant à trouver le chemin des filets. Il vient d'ailleurs d'être élu meilleur joueur du club espagnol lors du mois de novembre.

Coupable d'une nouvelle défaite face à Manchester City en Ligue des champions mercredi, le Real Madrid a bien du mal à avancer sans Kylian Mbappé. Xabi Alonso commence à être sous pression et le club va devoir réagir vite pour trouver des solutions et sortir de cette Mbappé-dépendance. En attendant le Français est tout de même récompensé pour son efficacité. Le club l'a élu meilleur joueur du mois de novembre.

Mbappé le sauveur du Real Madrid Fort d'un bilan largement satisfaisant avec 3 buts, une passe décisive en Liga et un quadruplé en Ligue des champions face à l'Olympiakos sur la période, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du mois de novembre par le Real Madrid. Une distinction de plus qui montre bien que l'attaquant français est souvent la solution à tous les problèmes.