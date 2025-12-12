Kylian Mbappé : Le clash en direct avec Daniel Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, les temps sont durs pour le Real Madrid. Certains profitent alors de cette période pour taper notamment sur Kylian Mbappé. Ça a été le cas dernièrement de Johan Micoud. Des propos qui n’ont d’ailleurs pas échappé à Daniel Riolo et voilà qu’au micro de RMC, il n’a pas manqué de lâcher un coup de gueule sur ces critiques à l’encontre de Mbappé.

Longtemps intouchable, Kylian Mbappé est aujourd’hui de plus en plus critiqué. L’attaquant du Real Madrid subit ainsi de nombreuses attaques. Récemment, Johan Micoud balançait notamment à propos de Mbappé : « Je trouve que le Real a pratiquement donné les plein-pouvoirs à Mbappé dans une équipe qui avait tout gagné avec des joueurs qui ont un certain égo. (…) Les mecs, tu leur dit que c’est lui (Mbappé) le patron. Comment tu veux réussir à faire accepter ça à ces mecs-là ? Je pense que c’est pratiquement impossible ».

« Tous ces gens qui débordent de haine sur Mbappé… » Daniel Riolo n’a semble-t-il pas apprécié ce que Johan Micoud a pu dire sur Kylian Mbappé. C’est alors que lors de l’After Foot, il a utilisé la dernière interview de Karim Benzema à L’Equipe pour lancer le clash : « Cette partie ultra-maîtrisée de communication ne m’intéresse pas. En revanche quand il parle foot, de tous les problèmes du Real autour de Kylian Mbappé qu’on a pu avoir cette semaine. Ou que l’on a récemment, qu’on lit sur les réseaux. J’ai entendu par exemple Johan Micoud parler de Mbappé. Tous ces gens qui débordent de haine sur Mbappé qui n’ont plus d’analyse lucide là-dessus. Quand je lis Benzema, ça va un petit peu plus loin, c’est hyper intéressant ».