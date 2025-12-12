Kylian Mbappé - Real Madrid : C’est terminé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid traverse une période critique en ce moment. Le vestiaire madrilène serait en plein malaise et Xabi Alonso sur la sellette. Les messages du coach espagnol auraient du mal à passer auprès de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. La défaite contre Manchester City ce mercredi (1-2) aurait toutefois montré des signes encourageants.

La vie n’est pas vraiment rose du côté du Real Madrid en ce moment. Le club madrilène traverse une période critique. Xabi Alonso se voit notamment être remis en question chez les Merengue. Le coach de 44 ans serait même sur la sellette, puisque le vestiaire de la Casa Blanca nagerait en plein malaise sous les ordres du technicien espagnol.

L'espoir renaît au Real Madrid Mais le mal-être de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers serait peut-être en train de se dissiper. Comme le rapporte MARCA, une lueur d’espoir est apparue au Real Madrid malgré la défaite contre Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (1-2). L’équipe avait en effet une plutôt bonne attitude sur le terrain. Et le vestiaire a envoyé des messages d’unité après la rencontre.