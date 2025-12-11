Rupture avec Mbappé : Cette star draguée sous son nez !

Après un premier revers concédé face au Celta Vigo (0-2), le Real Madrid s’est une fois de plus incliné contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi (1-2). Kylian Mbappé est resté sur le banc, diminué physiquement, et a pu témoigner de la déclaration d’amour de Pep Guardiola à son coéquipier Rodrygo Goes.
Le feuilleton Rodrygo Goes a animé une partie du mercato l’été dernier. Plus en odeur de sainteté au Real Madrid avec la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, le Brésilien disposait d’un temps de jeu relativement famélique à la Casa Blanca. Au point où il a été question d’un potentiel transfert au PSG, à Arsenal ou encore à Manchester City.
Rodrygo unique buteur du Real Madrid contre Manchester City
Pour ce qui est d’un départ dans l’effectif entraîné par Pep Guardiola, l’opération n’a semblé viable qu’en cas de départ de Savinho. Une condition qui n’a pas été remplie, mettant un point final à ce dossier à Manchester City ? Il se pourrait que la porte demeure ouverte au vu de l’admiration que l’entraîneur du pensionnaire de Premier League porte à Rodrygo.
«Je suis allé voir Rodrygo et je lui ai dit : « Quel joueur tu es… » Il est vraiment incroyable»
Mercredi soir, dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabeu (1-2), Rodrygo Goes a profité de l’absence de Kylian Mbappé resté sur le banc des remplaçants en raison de douleurs à la main gauche et au genou dans l’optique d’inscrire son premier but pour le club merengue en match officiel cette saison. A la fin de la rencontre, que Mbappé a intégralement suivi sur le bord du terrain, Pep Guardiola est allé déclarer sa flamme à Rodrygo. Il a dévoilé ses propos à la presse après coup. « Je suis allé voir Rodrygo et je lui ai dit : « Quel joueur tu es… » Il est vraiment incroyable ».