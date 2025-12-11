Rupture avec Mbappé : Cette star draguée sous son nez !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après un premier revers concédé face au Celta Vigo (0-2), le Real Madrid s’est une fois de plus incliné contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi (1-2). Kylian Mbappé est resté sur le banc, diminué physiquement, et a pu témoigner de la déclaration d’amour de Pep Guardiola à son coéquipier Rodrygo Goes.

Le feuilleton Rodrygo Goes a animé une partie du mercato l’été dernier. Plus en odeur de sainteté au Real Madrid avec la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, le Brésilien disposait d’un temps de jeu relativement famélique à la Casa Blanca. Au point où il a été question d’un potentiel transfert au PSG, à Arsenal ou encore à Manchester City.

Rodrygo unique buteur du Real Madrid contre Manchester City Pour ce qui est d’un départ dans l’effectif entraîné par Pep Guardiola, l’opération n’a semblé viable qu’en cas de départ de Savinho. Une condition qui n’a pas été remplie, mettant un point final à ce dossier à Manchester City ? Il se pourrait que la porte demeure ouverte au vu de l’admiration que l’entraîneur du pensionnaire de Premier League porte à Rodrygo.