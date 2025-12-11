Kylian Mbappé : Le coup de bluff sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Diminué à un genou, en plus de la fracture de son annulaire de la main gauche, Kylian Mbappé était annoncé incertain pour la réception de Manchester City mercredi soir. Finalement, Xabi Alonso l’a convoqué quelques heures avant la défaite (2-1). Un coup de bluff sur X puisque Mbappé n’était pas du tout prêt à jouer selon le discours de l’entraîneur après coup.

Mercredi soir, le Real Madrid recevait Manchester City au Santiago Bernabeu pour ce qui était le choc de cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Résultat des courses, et alors que l’environnement était hostile dans la presse espagnole au sujet de la continuité de Xabi Alonso sur le banc de touche merengue, le Real Madrid s’est incliné à domicile sur le score de 2 buts à 1 quelques jours après avoir déjà été battu par le Celta Vigo sur cette même pelouse (0-2). El Mundo évoquait par ailleurs en début de semaine un ultimatum lancé à Alonso. En cas de défaite contre Manchester City, les dirigeants pourraient par la suite mettre fin à leur collaboration entamée en juin dernier.

Le Real Madrid surprend son monde et convoque Mbappé blessé Le deal n’a pas été rempli par le coach et les joueurs du Real Madrid contre le pensionnaire de Premier League. Et Kylian Mbappé a regardé du banc des remplaçants ses coéquipiers s’incliner face à Manchester City. A cause d’une fracture de l’annulaire de la main gauche et surtout d’une douleur à un genou, l’homme aux 25 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison est resté parmi les remplaçants alors que Xabi Alonso avait surpris son monde en le convoquant quelques heures plus tôt pour la rencontre lorsque sa présence était remise en question. Une annonce effectuée par le Real Madrid sur son compte X.