Ils en viennent aux mains avec Cristiano Ronaldo : Tout est révélé à la presse

Entre Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, était-ce l'amour fou ? Le Gallois, retraité depuis deux ans, n'est pas allé jusque-là avec son ancien coéquipier au Real Madrid (2013-2018). Pour autant, les rumeurs de frictions circulant dans la presse ne sont que foutaises. Il a tout expliqué à GQ Magazine.

Au Real Madrid, Gareth Bale en a vu passer plus d'une des stars. Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Tous ont été des coéquipiers du Gallois à un moment donné. Un vestiaire avec tant d'egos doit forcément engendrer quelques frictions de temps en temps. Néanmoins, jamais de quoi inciter Bale en à venir aux mains avec la plus grande star telle que Cristiano Ronaldo.

«Je n'ai jamais eu de disputes importantes» C'est en effet le point que Gareth Bale a tenu à éclaircir lors de son interview avec GQ Magazine. « Êtes-vous toujours en contact avec certains de vos coéquipiers ? Je ne suis pas vraiment en contact avec beaucoup d'entre eux, juste quelques joueurs gallois, mais je m'entendais bien avec tout le monde. Je n'ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de disputes importantes ».