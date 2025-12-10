Kylian Mbappé, la nouvelle relation inattendue ?

Pierrick Levallet

Et si Kylian Mbappé était contraint de nouer une nouvelle relation malgré lui ? Xabi Alonso est sur la sellette au Real Madrid et pourrait même être évincé en cas de mauvais résultat contre Manchester City ce mercredi en Ligue des champions. Plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été évoqués pour remplacer le coach de 44 ans sur le banc madrilène.

Kylian Mbappé pourrait bien être amené à nouer une nouvelle relation lors des prochains jours. Le Real Madrid pourrait en effet changer d’entraîneur prochainement. Xabi Alonso ne ferait plus l’unanimité dans le vestiaire madrilène. Sa méthode ne serait pas vraiment efficace et certains cadres de l’effectif n’en pourraient plus du coach de 44 ans.

Mbappé s'est rapproché de Xabi Alonso Kylian Mbappé, lui, fait partie de ceux qui apprécient Xabi Alonso. Il faut dire que l’attaquant de 26 ans s’est tout de suite rapproché de l’entraîneur du Real Madrid, qui a fait du capitaine de l’équipe de France la star de son onze. Le champion du monde 2018 pourrait donc être amené à tisser des liens avec quelqu’un d’autre malgré lui.