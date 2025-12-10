Kylian Mbappé : La décision surprise du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Une certaine inquiétude entourait Kylian Mbappé ces dernières heures. La presse étrangère a indiqué que sa présence dans le onze titulaire du Real Madrid contre Manchester City ce mercredi était incertaine. Mais face aux circonstances auxquelles il doit faire face, Xabi Alonso ne devrait pas se passer des services du capitaine de l’équipe de France.

Ces dernières heures, une certaine inquiétude entourait Kylian Mbappé. En plus de sa fracture au doigt, l’attaquant de 28 ans souffrait de douleurs musculaires à la jambe gauche. Sa présence dans le groupe du Real Madrid pour affronter Manchester City était donc incertaine. Finalement, le capitaine de l’équipe de France a bien été convoqué pour recevoir les hommes de Pep Guardiola.

Mbappé titulaire contre Manchester City ? Un doute subsiste néanmoins concernant le fait qu’il soit titulaire ou non. Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé n’a pas pu s’entraîner correctement à cause de ses blessures. Mais face aux circonstances auxquelles il doit faire face, Xabi Alonso ne devrait pas se passer des services du champion du monde 2018 au coup d’envoi. Si le coach espagnol n’était pas menacé, l’entraîneur du Real Madrid aurait sans doute laissé l’ancien du PSG sur le banc.