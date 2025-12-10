Une star avec Mbappé : Elle dit tout sur son rencard raté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a déposé ses valises dans la capitale espagnole à l’été 2024. Une victoire pour le Real Madrid après divers échecs essuyés au fil des années. Quelques mois plus tard, la presse étrangère faisait état du vœu de Florentino Pérez de mettre la main sur une autre superstar en la personne d’Erling Braut Haaland. Un rendez-vous manqué. Il raconte tout.

En janvier dernier, Erling Braut Haaland signait un contrat historique à Manchester City. En acceptant de prolonger son bail jusqu’en 2034, il offrait ses services aux Skyblues pour 9 années de plus. Le tout, assorti d’un salaire 2,5M€ bruts par an. Rien que ça. Le serial buteur norvégien poursuivait alors sa collaboration entamée avec son entraîneur Pep Guardiola en 2022 et son arrivée au Borussia Dortmund.

Le Real Madrid chasse Haaland pour former un duo avec Mbappé, c’est raté De quoi jeter un énorme froid sur les plans du Real Madrid sur le mercato. The Athletic confiait à l’époque que le président Florentino Pérez émettait le souhait de faire d’Erling Haaland sa prochaine signature « galactique » et de l’associer à Kylian Mbappé si Vinicius Jr venait à plier bagage. Il n’en a donc rien été. Et quoi qu’il en soit du point de vue d’Haaland, tout était clair comme de l’eau de roche.