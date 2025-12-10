Une star avec Mbappé : Elle dit tout sur son rencard raté !

Kylian Mbappé a déposé ses valises dans la capitale espagnole à l’été 2024. Une victoire pour le Real Madrid après divers échecs essuyés au fil des années. Quelques mois plus tard, la presse étrangère faisait état du vœu de Florentino Pérez de mettre la main sur une autre superstar en la personne d’Erling Braut Haaland. Un rendez-vous manqué. Il raconte tout.
En janvier dernier, Erling Braut Haaland signait un contrat historique à Manchester City. En acceptant de prolonger son bail jusqu’en 2034, il offrait ses services aux Skyblues pour 9 années de plus. Le tout, assorti d’un salaire 2,5M€ bruts par an. Rien que ça. Le serial buteur norvégien poursuivait alors sa collaboration entamée avec son entraîneur Pep Guardiola en 2022 et son arrivée au Borussia Dortmund.
Le Real Madrid chasse Haaland pour former un duo avec Mbappé, c’est raté
De quoi jeter un énorme froid sur les plans du Real Madrid sur le mercato. The Athletic confiait à l’époque que le président Florentino Pérez émettait le souhait de faire d’Erling Haaland sa prochaine signature « galactique » et de l’associer à Kylian Mbappé si Vinicius Jr venait à plier bagage. Il n’en a donc rien été. Et quoi qu’il en soit du point de vue d’Haaland, tout était clair comme de l’eau de roche.
«C'était quelque chose auquel je voulais participer»
Au détour d’une discussion de 3/4 d’heure avec Alan Shearer et Gary Lineker pour le podcast The Rest is Football, Erling Haaland s’est livré sur la volonté de signer une prolongation de contrat à Manchester City. Tout s’est passé très vite après une conversation sur l’avenir qui a très vite engendré un terrain d’entente. « J'ai eu des discussions avec les dirigeants et nous avons planifié les prochaines années. C'était quelque chose auquel je voulais participer. Je suis calme, concentré et vraiment heureux ici. C'est un très bon endroit pour évoluer... De plus, l'Angleterre est un pays de football. Je pense que c'est le meilleur endroit pour jouer au football ».