Zidane : «J’ai eu tort», la séparation qui le hante

Avec Zinedine Zidane, tout ne s’est pas bien terminé pour Gareth Bale au Real Madrid. Se trouvant dans un environnement considérablement hostile envers sa personne dans les médias, le Gallois quittait le champion du monde pour Tottenham en 2020 à cause de ce qu’il vivait dans la capitale concernant son lien fort avec le golf. Quelques années plus tard, il vide son sac.

En 2020, alors qu’il ne disposait plus d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Zinedine Zidane, Gareth Bale quittait la capitale espagnole et le Real Madrid pour revenir en prêt à Tottenham. Le Gallois fuyait entre autres un climat délétère autour de sa personne sur le plan médiatique.

«J'ai probablement eu tort de ne pas me défendre et, d'une certaine manière, j'ai été un peu naïf» Son affection pour le golf faisait scandale dans la presse et notamment en raison d’un drapeau du Pays de Galles arboré la sélection galloise lors d’une trêve internationale : « Wales, Golf, Madrid, dans cet ordre ». En interview pour GQ, Gareth Bale a vidé son sac. « Évidemment, beaucoup de joueurs vont à Madrid pour devenir des Galácticos, mais moi, j'y suis allé pour jouer au football, et ce que j'ai accompli en tant que joueur gallois sur les terrains étrangers était en fait incroyable. Je gagnais toujours les moments importants. Mais pour le reste... En fait, je ne jouais pas beaucoup au golf [Bale a été critiqué de manière continue par les médias espagnols et britanniques pour son engagement perçu envers le club]. Mais comme les gens croient ce qu'ils lisent, ils ont créé un personnage qui n'est pas moi. J'ai probablement eu tort de ne pas me défendre et, d'une certaine manière, j'ai été un peu naïf, c'est probablement le mot juste, en allant à Madrid sans connaître la gravité [d'être un Galáctico] ».