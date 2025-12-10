Zidane au Real Madrid : L’annonce que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils en ont vécu des succès ensemble en Ligue des champions notamment que ce soit lorsque Zinedine Zidane était l’adjoint de Carlo Ancelotti en 2014 ou bien lors du triplé consécutif entre 2016 et 2018. Et pourtant, Gareth Bale n’a eu que le technicien italien à la bouche au moment d’évoquer ses relations pleines de succès avec les grands entraîneurs qu’il a côtoyé au fil de sa carrière.

Zinedine Zidane a été le coach de Gareth Bale au Real Madrid une première fois en tant qu’assistant en 2014 sous Carlo Ancelotti avant d’être le coach principal de la Casa Blanca et du Gallois entre 2016 et 2018 ainsi que 2019 à 2020, moment du départ de Bale à Tottenham en prêt. Une collaboration entre les deux hommes qui a donc duré quelques saisons tout de même.

Zidane snobé par Bale Cependant, le retraité depuis 2023 et son ultime expérience au Los Angeles FC n’a pas réagi à la mention de Zinedine Zidane du journaliste de GQ pendant sa longue interview livrée au média publiée mardi. « Vous avez joué sous les ordres de grands entraîneurs : José Mourinho, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti et Harry Redknapp. Vous avez dû beaucoup apprendre d'eux ». En acquiesçant, le champion d’Europe à 5 reprises avec le Real Madrid n’a laissé de la place qu’à Carlo Ancelotti dans son argumentaire. « Oui, Ancelotti était formidable. Pour moi, son génie réside dans sa gestion des hommes, il sait toujours vous rendre heureux ».