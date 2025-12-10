Rupture avec Mbappé : Ça ne tient plus qu’à un fil ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Xabi Alonso, la séparation pourrait être annoncée dans les prochaines heures en cas de nouveau revers cette fois-ci face à Manchester City en Ligue des champions au Santiago Bernabeu. Une rupture à laquelle Kylian Mbappé pourrait ne pas prendre part ou empêcher en raison d’une diminution physique. Explications.

La présence de Kylian Mbappé ce mercredi soir au Santiago Bernabeu est grandement remise en cause. La faute à une douleur à la cuisse en plus de sa fracture à l’annulaire de la main gauche toutes deux contractées dimanche dernier à l’occasion de la défaite madrilène à domicile face au Celta Vigo (0-2). Le meilleur buteur de la saison du club merengue avec 25 buts toutes compétitions confondues serait susceptible de délaisser ses coéquipiers pour ce choc de la sixième journée de saison régulière de Ligue des champions contre Manchester City au Bernabeu.

«Il y a des doutes sur sa présence» Journaliste de RMC Sport basé en Espagne, Edgar Groleau a pris part à l’After Foot de mardi soir afin de donner les dernières évolutions du cas Kylian Mbappé au niveau de son état de santé à moins de 24 heures de la visite de Manchester City dans l’antre madrilène. « L’incertitude est surtout sur ce coup (au genou). De savoir s’il va pouvoir jouer demain (ndlr ce mercredi contre Manchester City). Le groupe n’a pas encore été annoncé, mais il y a des doutes sur sa présence ».