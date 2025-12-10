Transfert de Kylian Mbappé : L’annonce choc en direct !

Fortement irrité par les nombreuses critiques à l'encontre Kylian Mbappé en France, Daniel Riolo répond notamment aux détracteurs expliquant qu'ils ne recruteraient pas l'attaquant français s'ils étaient directeur sportif. En direct sur RMC lundi soir, Riolo s'est lâché à ce sujet.
Il s'agit d'une question qui fait débat : aimeriez-vous boucler le transfert de Kylian Mbappé dans votre club si vous étiez directeur sportif ? Beaucoup répondent par la négative à cette question, ce qui a le don d'agacer profondément Daniel Riolo. Lundi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, l'éditorialiste s'est emporté contre les détracteurs de Mbappé et adresse notamment un tacle aux supporters du PSG.
« En France, on a des illuminés... »
« Mbappé cristallise autour de lui, sa personne. Moi quand je lis certains commentaires, sur les réseaux notamment, quand tu prends ces gens, tu leur dit ‘demain, t’es directeur sportif, tu peux avoir Mbappé’, on est face à des gens qui disent je ne le prends pas, c’est un joueur qui va casser mon collectif j’en veux pas. Moi, je trouve cette réaction complètement dingue quand on sait ce qu’il a fait, et surtout j’ai jamais entendu d’entraîneurs dirent qu’ils n’en veulent pas. (…) Dire aujourd’hui au Real que c’est le problème… En Espagne, ça ne se dit pas. Visiblement les Espagnols ne connaissent rien au foot et en France on a des illuminés qui connaissent mieux, en France ça se dit : Il est le problème du Real », lâche Daniel Riolo.
« Pas un directeur sportif qui tient ce discours-là »
« Il n’y a pas un entraîneur qui tient ce discours là, pas un directeur sportif qui tient ce discours-là. Il n’y en a pas. Il y a que des gens comme ça, en plus tout le temps des supporters du PSG, qui disent que ce gars-là est un handicap, il ne serait pas pris par ces gens-là dans une équipe. Dans quelques mois, il sera le meilleur buteur de l’histoire en Coupe du monde, et il est aux yeux de certains un blaireau. C’est ouf, c’est incroyable », poursuit Daniel Riolo sur cet épineux débat Kylian Mbappé et assure que n'importe quel directeur sportif aimerait recruter l'attaquant du Real Madrid dans son club s'il en avait la possibilité.