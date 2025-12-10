Transfert de Kylian Mbappé : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement irrité par les nombreuses critiques à l'encontre Kylian Mbappé en France, Daniel Riolo répond notamment aux détracteurs expliquant qu'ils ne recruteraient pas l'attaquant français s'ils étaient directeur sportif. En direct sur RMC lundi soir, Riolo s'est lâché à ce sujet.

Il s'agit d'une question qui fait débat : aimeriez-vous boucler le transfert de Kylian Mbappé dans votre club si vous étiez directeur sportif ? Beaucoup répondent par la négative à cette question, ce qui a le don d'agacer profondément Daniel Riolo. Lundi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, l'éditorialiste s'est emporté contre les détracteurs de Mbappé et adresse notamment un tacle aux supporters du PSG.

« En France, on a des illuminés... » « Mbappé cristallise autour de lui, sa personne. Moi quand je lis certains commentaires, sur les réseaux notamment, quand tu prends ces gens, tu leur dit ‘demain, t’es directeur sportif, tu peux avoir Mbappé’, on est face à des gens qui disent je ne le prends pas, c’est un joueur qui va casser mon collectif j’en veux pas. Moi, je trouve cette réaction complètement dingue quand on sait ce qu’il a fait, et surtout j’ai jamais entendu d’entraîneurs dirent qu’ils n’en veulent pas. (…) Dire aujourd’hui au Real que c’est le problème… En Espagne, ça ne se dit pas. Visiblement les Espagnols ne connaissent rien au foot et en France on a des illuminés qui connaissent mieux, en France ça se dit : Il est le problème du Real », lâche Daniel Riolo.