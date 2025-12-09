Coup de tonnerre au Real Madrid : Mbappé aura le dernier mot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid serait susceptible à l’instant T de devoir opérer sans son meilleur buteur mercredi dans le cadre de la visite de Manchester City au Santiago Bernabeu. La faute à une douleur au genou ressentie par Kylian Mbappé. La presse étrangère révèle d’ailleurs que l’attaquant star du Real Madrid va lui-même statuer sur sa participation.

Dimanche dernier, le Real Madrid a raté son retour au Santiago Bernabeu après plus d’un mois sur les routes espagnoles et européennes en Liga et Ligue des champions avec des voyages en Grèce et en Angleterre pour l’Olympiakos et Liverpool notamment. Avec la réception du Celta Vigo, les hommes de Xabi Alonso comptaient surfer sur leur victoire acquise au Pays Basque contre l’Athletic Bilbao quelques jours plus tôt. Néanmoins, la bande de Kylian Mbappé s’est inclinée sur le score de 2 buts à 0 et a écopé de trois cartons rouges.

Mbappé touché au genou Pendant la rencontre, Kylian Mbappé est mal retombé sur sa main et a contracté une fracture de l’annulaire de la main gauche. Pas de quoi remettre en cause sa présence pour le choc contre Manchester City en Ligue des champions mercredi. Néanmoins, une gêne à la jambe pourrait l’inciter à déclarer forfait comme la Cadena Cope le dévoilait ce mardi matin. C’est au tour de Sky Deutschland de mettre un point d’interrogation sur la participation de Mbappé à cette 6ème journée de saison régulière de C1.