Zidane le menace : Il balance tout à la presse !

Clap de fin pour Xabi Alonso. La colère est montée au Real Madrid après le revers à domicile face au Celta Vigo dimanche (0-2). Si bien qu’une tendance semble être ressortie de la réunion de crise entre dirigeants : le coach espagnol n’a plus le droit à l’erreur et sera mis au test contre Manchester City mercredi. Les spéculations sur sa succession vont bon train, dont la rumeur Zinedine Zidane. Alonso est monté au créneau.

Xabi Alonso va-t-il finir la saison sur le banc de touche du Real Madrid ? Successeur de Carlo Ancelotti, le champion du monde 2010 et vainqueur de la Ligue des champions en 2014 avec la Casa Blanca a été lancé dans le grand bain par le biais de la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Malgré la victoire face au FC Barcelone lors du Clasico le 26 octobre dernier (2-1), le Real Madrid a manqué quelques gros rendez-vous tels que Liverpool en Ligue des champions (0-1) ou bien l’Atletico de Madrid en Liga (2-5).

Xabi Alonso interpellé sur les spéculations concernant son remplacement : «Quand on entraîne le Real Madrid, il faut être prêt à faire face à ce genre de situations» Après la défaite concédée dimanche contre le Celta Vigo (0-2), le comité directeur du Real Madrid aurait lâché un ultimatum à Xabi Alonso : une victoire contre Manchester City mercredi soir pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Sinon, son aventure sur le banc merengue pourrait déjà prendre fin. El Mundo et certains médias espagnols évoquent déjà son remplacement avec Zinedine Zidane ou bien Jürgen Klopp. Concernant le champion du monde 98, il s’agirait d’une fake news d’après AS. Interrogé sur les rumeurs au sujet de sa succession en conférence de presse ce mardi, Xabi Alonso s’est montré cash. « Quand on entraîne le Real Madrid, il faut être prêt à faire face à ce genre de situations, et c'est tout ce qui m'importe ».