«C'est son rêve» : Le clan Zidane annonce sa prochaine équipe !

Alors que le Real Madrid s’est incliné face au Celta Vigo (0-2) dimanche, Xabi Alonso est sous pression avant la réception de Manchester City mercredi en Ligue des champions. Si des rumeurs évoquent un potentiel retour de Zinedine Zidane en cas de changement d’entraîneur, l’entourage du technicien français a confirmé que son souhait était de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France.

Battu sur la pelouse du Celta Vigo (0-2) dimanche, le Real Madrid traverse une période très compliquée. Les Merengue ont laissé la tête du championnat au FC Barcelone et l’avenir de Xabi Alonso serait déjà incertain. En ce sens, The Athletic indique qu’Alvaro Arbeloa serait une option appréciée en interne pour le remplacer, si le club décide de changer d’entraîneur.

Arbeloa « jouit d'une grande considération au sein du club » Sur les ondes de la Cadena SER, Antonio Romero a confirmé qu’Alvaro Arfbeloa « jouit d'une grande considération au sein du club. » Toutefois, il a ajouté que « c'est un entraîneur qui fait la une des journaux quand il gagne un match et dont on ne parle pratiquement pas quand il perd. »