Galtier - OM : La signature de contrat inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ardemment courtisé par l'OM qui souhaitait le signer l'été dernier, Saïmon Bouabré a finalement privilégié le projet de Christophe Galtier en Arabie Saoudite. Un choix qui a considérablement surpris son agent, Luis Ferrer, qui s'est confié sans détour sur les coulisses de ce transfert du jeune milieu offensif de 19 ans.

Dans un entretien accordé à l'émission En Off, Luis Ferrer s'est longuement confié sur les coulisses du dernier mercato estival vécu par Saïmon Bouabré (19 ans). L'ancien crack de l'AS Monaco, qui a finalement rejoint Christophe Galtier au NEOM SC en Arabie Saoudite avec un contrat de cinq ans à la clé, était également courtisé par l'OM. Ferrer, qui est son agent, ne comprend pas trop pourquoi Bouabré a privilégié l'offre de Galtier à celle de l'OM cet été.

Galtier plus convaincant que l'OM « J’ai travaillé sur une proposition de Marseille et du Paris FC. Pour moi, c’était hors de question d’aller plus loin avec Neom. Le travail que je fais, ce n’est pas pour moi ou pour ma poche, c’est pour la famille et le projet sportif. La décision est prise par la famille. J’amène les deux propositions, au moment où ils choisissent d’aller à Neom, ils n’avaient même pas vu la proposition économique. On a fait un entretien avec l’entraîneur Christophe Galtier et c’est ce projet qui a pris : de jouer tous les matches. Et aujourd’hui, Saïmon joue tous les matches », confie Luis Ferrer, qui estime donc que l'OM aurait dû rafler la mise avec Saïmon Bouabré.